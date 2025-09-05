Martín Llaryora participó este jueves de la apertura de la Rural de Jesús María. Durante el mediodía, el gobernador insistió en el reclamo al Gobierno nacional por el traspaso de la ruta 19 y confirmó que ya se trabaja en el proyecto para ampliar la ruta 9, entre Jesús María y el cruce con la 60.

“El compromiso que asumiré hoy es el ensanche de la ruta 9 norte. Eso una vez que el gobierno nacional lo firme. Será una obra histórica”, sostuvo.

En paralelo, también destacó el encuentro que reunió a la mesa del Noroeste, integrada por nueve rurales y doce cooperativas, el cual permitió presentar el plan de igualdad territorial, que busca compensar desequilibrios con obras de infraestructura y apoyo a inversiones privadas.

“No hay obras en Argentina y mirá todas las obras que vengo anunciando. Serán inversiones millonarias que acompañarán actividades productivas, industriales y turísticas”, remarcó.

En pleno contexto electoral, Llaryora también dejó un mensaje político: “Ahí es donde yo digo miren lo que valen nuestros diputados. Por eso pido el acompañamiento de Juan Schiaretti. Pido que en estas elecciones reflexionemos”.