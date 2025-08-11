Martín Llaryora encabeza la apertura del I Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales

El gobernador Martín Llaryora abrió este lunes el Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Córdoba, en el Complejo Ferial.

El evento se extenderá hasta el martes 12 de agosto y es organizado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

“Dar voz, nos une”, es el lema de la iniciativa que busca convertirse en uno de los principales espacios de intercambio para el sector en América Latina. Participan cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos estatales y referentes internacionales.

El programa aborda ejes clave como producción con valor agregado, salud, conectividad, juventud, equidad, sustentabilidad, finanzas asociativas, energías renovables, experiencias agropecuarias, economía circular, tecnología, educación, seguros y gestión pública.

La participación en el Congreso es libre y gratuita, con inscripción previa a través de www.congresointernacionalcoopymut.com.