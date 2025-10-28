El gobernador Martín Llaryora inauguró este martes el segundo tramo de la duplicación de la avenida Padre Luchesse, en Villa Allende.

El nuevo sector habilitado abarca 1,6 kilómetros, entre las rotondas de San Isidro y La Morada, y se suma a los dos kilómetros ya finalizados que unen la Autovía Córdoba–Río Ceballos con el acceso a barrio San Isidro.

“Era una avenida muy angosta; con la duplicación aumentamos la capacidad y la velocidad de circulación, mejorando la calidad de vida de miles de familias”, destacó Llaryora.

La obra incluyó la duplicación de la calzada, un cantero central elevado, señalización horizontal y vertical, y la instalación de 78 luminarias LED y 39 columnas de alumbrado público, lo que mejora la seguridad vial.

El intendente Pablo Cornet subrayó que la avenida “se usa en todo el corredor y mejora la calidad de vida de quienes vivimos en la zona”. Por su parte, el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, resaltó que “la conectividad impacta directamente en la producción, el turismo y el desarrollo económico”.

La duplicación de la avenida Padre Luchesse, tendrá una extensión total de 5,4 kilómetros y contempla también el ensanche de la Ruta E-53 hacia Córdoba.

Del acto participaron además Manuel Calvo, Gustavo Brandán, Felipe Crespo y autoridades de Caminos de las Sierras, junto a vecinos del sector.