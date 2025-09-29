El gobernador Martín Llaryora encabezó la inauguración oficial del edificio de la Escuela ProA de Mina Clavero con especialidad en Desarrollo de Software, una obra que marca un paso fundamental en el fortalecimiento de la educación técnica en la región.

La institución alberga actualmente a 180 estudiantes y cuenta con tecnología de última generación, pensada para responder a las demandas educativas de la modalidad técnica.

El proyecto contempla cuatro aulas y tres talleres especialmente diseñados para la enseñanza de informática, arte y ciencias.

Llaryora expresó su satisfacción por la inauguración de la sede educativa, que fue un compromiso que había asumido el mandatario con los vecinos de la localidad.

“Sabemos que sin infraestructura no hay desarrollo. Y la inversión en educación posibilita una vida mejor, con más trabajo y progreso. Por eso, esto también es un grito de esperanza”, dijo.

La institución cuenta con equipamiento de última generación, que incluye 33 computadoras para laboratorio, 5 impresoras láser monocromáticas, 2 impresoras a color, 38 UPS, 7 pizarras digitales electrónicas, 7 proyectores multimedia, 3 sistemas de sonido, 4 sets de parlantes y 5 computadoras destinadas a tareas administrativas.

A esto se suma un sistema integral de conectividad WiFi, que garantiza acceso a internet en todos los espacios escolares.