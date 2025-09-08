Martín Llaryora lanzó la segunda edición del Programa Empleo +26

Este lunes por la mañana, el gobernador Martín Llaryora lanzó oficialmente la segunda edición del programa Empleo +26, “una política pública que se consolidó como herramienta clave para la inclusión laboral de personas mayores, con prioridad para quienes tengan más de 45 años y se encuentren desempleadas o sin empleo registrado”.

En un acto celebrado en el Centro Cívico, el mandatario provincial indicó que es el “primer programa de empleo con estas características que se lanza en Argentina en este año”. En ese sentido, también ponderó la importancia que tienen este tipo de inciativas en la provincia: “De nuevo Córdoba mostrando lo que es gestionar y mostrando la importancia que tiene para nosotros el trabajo”.

“Desde hace tiempo la Argentina va de un lado al otro sin sensatez ni sentido común. Se cree que la actividad privada no tiene un rol importante en la formación del trabajo y del empleo”, señaló Llaryora.

El gobernador no dejó pasar la oportunidad para hacer mención al delicado momento económico que vive la Argentina y, en particular, a la falta de empleo: “Atravesamos una situación económica difícil, y una de las consecuencias más dolorosas es la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Para nosotros no son números ni una simple estadística, sino que son cordobesas y cordobeses que atraviesan la angustia de no tener el trabajo que se merecen para mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos”, sentenció.

En relación con la participación del sector privado en el Programa Empleo +26, Llaryora agradeció “por acompañar y apoyar esta iniciativa, y por la predisposición a trabajar siempre en conjunto por el progreso de nuestra provincia. En Córdoba ponemos a las personas en el centro de nuestras prioridades”, finalizó.