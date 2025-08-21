La Provincia de Córdoba informó que licitó la pavimentación y rehabilitación parcial de la Ruta Provincial A102, conocida como "Camino a 60 Cuadras", dando así continuidad al anuncio realizado por el gobernador Martín Llaryora el pasado 16 de julio.

Estos trabajos comprenden, además, la rehabilitación y construcción de cordones cunetas en el acceso a Complejo Esperanza; y la construcción de una rotonda en la intersección de la Avenida 11 de Setiembre y la Avenida de Circunvalación Agustín Tosco (Ruta Nacional A019), en capital.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, licitó los trabajos que implican una inversión de 12.456.418.586 pesos.

La obra contempla la mejora integral de 5,5 km desde el acceso al Complejo Esperanza hacia el sur; la pavimentación de 6,4 km hasta la Ruta Provincial C-45, cercana a Lozada; la construcción de una nueva rotonda en la intersección de Av. 11 de Septiembre y una colectora interna norte de Circunvalación Agustín Tosco.

Este corredor fortalecerá la vinculación entre barrios residenciales, zonas industriales, instituciones educativas y el anillo de Circunvalación, mejorando la conectividad, reduciendo tiempos de viaje y garantizando mayor seguridad.

El notable crecimiento demográfico de la zona y al desarrollo de numerosas urbanizaciones y el incremento sostenido del tránsito han generado una presión constante sobre la infraestructura existente, lo que ha motivado en el pasado obras de duplicación de calzada para mejorar la capacidad de circulación.

Serán más de 56 mil m² intervenidos, con base estabilizada, carpeta asfáltica modificada con polímeros y obras hidráulicas complementarias para evitar anegamientos.

El acto licitatorio fue encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, acompañado por el intendente de Lozada, Franco Oviedo, y representantes de las empresas que participaron en la licitación: AFEMA S. A, Boetto y Buttigliengo S.A., y A.Pe.S.A.