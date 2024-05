Tras el crimen del remisero Facundo Pereyra, ocurrido este domingo en la ciudad de Río Cuarto, presuntamente ultimado por tres adolescentes, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora se mostró a favor de discutir la baja en la edad de imputabilidad penal.

De este modo, las declaraciones del mandatario, marcan un cambio en su postura respecto al tema de la imputabilidad de menores de 18 años que cometen delitos penales.

“Tenía una postura tomada pero a medida que va pasando el tiempo la estoy empezando a cambiar porque no se puede más, hay que hacer modificaciones al régimen penal, por lo menos para algunos delitos”, expresó el mandatario provincial este lunes en diálogo con radio Mitre.

“Hay que animarnos a rediscutir. Estas son las cosas que te hacen cambiar de parecer. Tenía una postura totalmente tomada. Es increíble la cantidad de hechos que están pasando con menores que matan, que no es su primer ingreso. No sé si no habría que empezar a ver un régimen donde si no es un delito de esta dimensión, tengas un tratamiento; a tu segundo, pases a otro tratamiento”, indicó Llaryora sobre el tema.

Llaryora aseguró estar al tanto de los detalles del asesinato ocurrido este domingo en el sur provincial y de las eddades de los presuntos autores del crimen.