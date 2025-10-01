Martín Llaryora preside el inicio de obra de la Autopista Nacional 19 en Santiago Temple

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, preside el acto donde se pone en en marcha la obra vial de la Autopista de la Ruta Nacional 19, que une Santiago Temple con la ciudad de Arroyito.

Se trata de una infraestructura estratégica, destinada a completar los tramos que el Estado nacional dejó inconclusos y que garantizará una conexión más segura entre la Capital provincial y San Francisco. Un beneficio directo para las ciudades de los departamentos Capital, Río Primero, Río Segundo y San Justo, detallaron desde la Provincia.

Desde el Gobierno hicieron hincapié: “Córdoba no detiene su rumbo de desarrollo. Lo hace posible porque tiene capacidad de gestión y superávit. Con empleo y mano de obra cordobesa, la provincia finalizará la autopista”.

Y detallaron que la obra significa más seguridad vial, más impulso a la producción, más integración regional, más conectividad y más inversión para el futuro.