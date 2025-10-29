A tres días de la derrota en las elecciones legislativas, el gobernador Martín Llaryora anunció este miércoles una reducción de las agencias del Estado provincial.

El mandatario firmó el decreto para la reorganización estatal en el marco de la Ley N° 11.015, que autoriza al Poder Ejecutivo a transformar las sociedades del Estado y de economía mixta conforme a la legislación vigente.

La resolución establece que las actuales agencias de Cultura, Deportes, Turismo e Inversión adoptarán la figura de entes autárquicos.

Por otra parte el decreto firmado por Llaryora establece que la creación de un nuevo ente autárquico único bajo la denominación “ProCórdoba” que absorberá las tareas de las agencias ProCórdoba, Córdoba Innovar y Aprender y Competitividad de Córdoba.

El nuevo ente dependerá del Ministerio de Economía y Gestión Pública, que dirige Guillermo Acosta.

"Las instituciones continuarán cumpliendo sus funciones específicas, ahora bajo un formato que otorga mayor autonomía administrativa y financiera, preservando su rol estratégico en la gestión de políticas públicas", indicó el gobierno provincial.

El decreto provincial también establece la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes autárquicos que actuarán como continuadores de las agencias actuales.