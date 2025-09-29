Martín Llaryora relanzó el Programa Primer Paso en Córdoba

Tras regresar de su gira por Europa, este lunes el gobernador Martín Llaryora presentó el Programa Primer Paso (PPP) en el Centro Cívico.

Esta nueva edición otorgará 15.000 oportunidades laborales para jóvenes cordobeses de entre 16 y 25 años, quienes podrán lograr un primer acercamiento al mundo del trabajo formal.

“Es un momento muy emocionante. Si Córdoba lo puede hacer, la Argentina también. Hay que insultar menos”, dijo Llaryora en el lanzamiento de la edición 2025.

El mandatario provincial agradeció a los diferentes sectores, empresarios, pymes y comerciantes involucrados en el programa: “Esto construye paz, esperanza. Es un programa que les permite ingresar a todos. Es un gesto de esperanza y de estirar una mano a la juventud”.

En otra instancia, Llaryora calificó la importancia del programa para los cordobeses: “El PPP nos une. Podemos pensar distintos pero con un objetivo común. El trabajo te transforma la vida y te cambia la vida. Los cordobeses tenemos este programa instalado. Los cambios que le fuimos haciendo al programa es para incluir a más personas”.

“A los jóvenes se les vuelve muy difícil conseguir trabajo pero tienen una ventaja que son nativos digitales. Los jóvenes de ahora tienen la capacidad de aprender mucho más rápido. Esta iniciativa también beneficia a los empresarios. Es uno de los mejores programas a nivel latinoamericano”, remarcó.

Además instó a los comerciantes y empresarios a acceder al programa: “No dejen de tomar esta iniciativa porque ayuda a los jóvenes y los ayuda a ustedes. Abran su corazón y hagan un esfuerzo para incorporar a sus empresas este programa”, subrayó.

¿Cómo y dónde inscribirse?

Las inscripciones ya se encuentran disponibles en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/

Consultas al Whatsapp 3515749267.