En el marco del Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó este jueves de una mesa de trabajo organizada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que reunió a titulares de concesionarios cordobeses y autoridades del sector.

Durante la reunión, se abordaron los principales desafíos que atraviesa la cadena de comercialización, así como el contexto político y económico actual, y la necesidad de construir una agenda común que fortalezca el ecosistema automotriz provincial.

“En Córdoba tenemos una visión clara: sin industria no hay futuro. Por eso, desde hace muchos años defendemos la industria nacional, en especial a la automotriz y al sector autopartista”, manifestó Llaryora

La actividad se desarrolló en el complejo Ferial, en el marco de la sexta Convención Regional de ACARA, bajo el lema “Reconvirtiendo el negocio: oportunidades en un mercado en evolución”.

Por su parte, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, celebró el encuentro y dijo que “escuchar a un gobernador hablar de la cadena de valor y reunir a todos los actores para empujar en la misma dirección es lo que Argentina necesita”.