operativos
Más de 30 allanamientos y 11 detenidos en Córdoba por robo y desarme de vehículos
El despliegue se realizó en distintos puntos de la ciudad. Los implicados están señalados por la sustracción de autos para su comercialización, desarme y traslado fuera de la provincia.
Se desarrollaron más de 30 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación vinculada al robo de vehículos para su comercialización, desarme y traslado fuera de la provincia, además de la sustracción de neumáticos y pertenencias de automóviles.
El operativo, a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, concluyó con 11 personas detenidas y con el secuestro de 40 neumáticos de camionetas y otros elementos relacionados con la causa.
En el despliegue participaron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez; el subjefe, Marcelo Marín; y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti.