Se desarrollaron más de 30 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación vinculada al robo de vehículos para su comercialización, desarme y traslado fuera de la provincia, además de la sustracción de neumáticos y pertenencias de automóviles.

El operativo, a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, concluyó con 11 personas detenidas y con el secuestro de 40 neumáticos de camionetas y otros elementos relacionados con la causa.

En el despliegue participaron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez; el subjefe, Marcelo Marín; y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti.