Más de 35 ciudades de Córdoba celebran la primavera con fiestas, música y actividades
Viernes, sábado y domingo habrá diversidad de propuestas para disfrutar en familia y con amigos. Espectáculos gratuitos, gastronomía y actividades recreativas al aire libre.
Con la llegada de septiembre, Córdoba se viste de colores, música y alegría para recibir la primavera y celebrar el Día del Estudiante y de la Primavera. Más de 35 municipios y comunas de toda la provincia proponen una agenda cargada de alternativas para jóvenes, familias y turistas, con espectáculos gratuitos, gastronomía y actividades recreativas al aire libre.
La estación más esperada del año invita a disfrutar de shows musicales, desfiles, ferias y festivales en parques, plazas y balnearios, con artistas locales y nacionales. En varias localidades, además, se sumarán iniciativas sustentables, espacios libres de alcohol y patios gastronómicos para que cada celebración sea una experiencia segura y diversa.
A continuación, la grilla completa de eventos para disfrutar de la primavera 2025 en Córdoba.
Viernes 19 de septiembre
San José: Paseo de los Jóvenes y la Familia, 20 h. DJ en vivo, expo multimarcas, servicio gastronómico y shows.
Unquillo: Desfile de murgas, festejos por el Día de la Primavera y estudiantina.
Agua de Oro: Oro Spring 2025, Polideportivo, 18 h. Música en vivo con Wanda Jael, DJ, food trucks. Entrada libre.
Cruz Alta: PRIMAVIBES, Fiesta Regional del Estudiante, Balneario Cruz Alta de 14 a 21 horas.
Embalse: Embalse Music Festival, Playa Maldonado, shows de Q´Lokura, Rombai, Los Herreras, Valentina Olguín, Lauty Gram y más. Entradas en Paseshow.
Sábado 20 de septiembre
San Javier y Yacanto: Plazoleta de los Niños, desde las 16 h. Ciencia, arte y música en vivo.
Nono: Plaza San Martín, 17 h. Mateada folklórica, música y baile.
San Lorenzo: Plaza Central, 17 h. Barrileteada, feria gastronómica, Suena Kuarteto en vivo.
Villa Carlos Paz: Primavera Villa Carlos Paz 38 años. Skatepark y Parque de Asistencia con artistas: Desakta2, Los Caligaris, Ecko, FMK, entre otros. Primavera sin alcohol.
Alta Gracia: Juegos Estudiantiles, desde las 9 h. en Parque Infantil.
Villa Sarmiento: Expo Primavera 2025, 17 horas, Plaza Mestre.
Villa Cura Brochero: Fiesta de la Primavera, 00 h. en El Castillo, Magui Olave.
Balnearia: 44° Fiesta Provincial de la Primavera, 21 h. Música y desfile de reinas.
Potrero de Garay: Primavera en Potrero, Festival junto al Lago, 13 a 23 h y Festival Náutico de 23 a 6 h. Entradas en Passline.
Los Reartes: Fiesta de la Primavera, desde las 14 horas. Plaza El Vergel.
Tío Pujio: Predio del Ferrocarril, desde las 9 h. Autos antiguos, búsqueda del tesoro y feria franca.
Idiazábal: Parque Deportivo Municipal, 17 h. Alta Presión en vivo, DJ set.
Valle Hermoso: Primavera Familiar 2025, Plaza Gral. Manuel Belgrano, desde las 15 horas.
Mi Granja: Primavera Zero, SUM Municipal de 21 a 00 h. Fiesta sin alcohol.
Almafuerte: La Casa del Fundador, 14 h. Música y juegos.
Santa Rosa de Calamuchita: Balneario Puchuqui, de 14 a 18:30 h. Diversión, carpa de salud y DJ en vivo.
Domingo 21 de septiembre
La Granja: Plaza Los Troncos, 14:30 h. Feria de artesanías, food trucks y música en vivo.
Salsacate: Sunset Río Jaime, DJ, juegos y sorteos.
La Cumbre: Plaza 25 de Mayo, desde las 15 h. Juegos, premios y shows.
Deán Funes: Plaza San Martín, desde las 17 h. Valentina Márquez, Los Labreli y Velvet.
Villa Ciudad Parque: Plaza del Bosque, 15 h. Show familiar y feria.
Villa María: Costanera, 15 horas Rombai, Flor Álvarez, Simón Aguirre y más.
Miramar: Flow Party Ansenuza, Playa Central, 16 h. Juegos y música en vivo.
Colonia Caroya: Primavera en el Guyón, Parque Guyón, de 15 a 21 h. Picnic, bandas y food trucks.
Pozo del Molle: Predio del Centro Cívico, desde las 14 h. Artesanos y música.
Laguna Larga: Parque Central, 15 horas Muévelo Cuarteto en vivo.
Tala Cañada: Comuna. 15 horas Inauguración playón deportivo, feria gastronómica y teatro.
Villa Dolores: Plaza Mitre, 18 horas Gastronomía, shows y sorteos.
La Playosa: Parque de la Amistad, 21 horas Música y feria.
Villa Santa Cruz del Lago: Equinoccio Rock, Plaza Constitución, 12 horas Festival de bandas juveniles.
San Marcos Sierras: Costanera del Río, 15:30 h. Música en vivo, feria franca y actividades artísticas.