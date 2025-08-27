Con gran participación de las comunidades educativas, este jueves se llevará a cabo la instancia escolar/institucional de la 57.ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación en la provincia de Córdoba.

Esta edición de la feria ha sido denominada “Alberto Maiztegui 2025”, en honor al célebre físico, autor y educador argentino, que nació en Entre Ríos pero desarrolló buena parte de su tarea en Córdoba. Junto a Jorge Sábato escribió el libro Introducción a la Física, que durante 50 años fue usado por los estudiantes de toda América Latina.

Durante esta jornada, estudiantes de todos los niveles y modalidades, acompañados por sus docentes, compartirán sus proyectos educativos en espacios abiertos a la comunidad.

Esta actividad constituye una oportunidad para fortalecer los aprendizajes con sentido, la enseñanza colaborativa y la construcción colectiva del conocimiento.

Algunos números

En 2025 se han registrado más de 19.500 propuestas que abarcan temáticas como ambiente, salud, alimentación, historia, tecnología, arte, literatura, matemáticas, emociones y convivencia, entre otras.

Cada iniciativa refleja el trabajo comprometido de las instituciones en el marco del Programa Transformar Córdoba y evidencia la conexión de los proyectos con sus contextos y realidades.

Los trabajos se inscriben en el enfoque de Educación STEAM ampliada y en el Compromiso Alfabetizador provincial, promoviendo trayectorias educativas continuas y completas. Además, muestran una representatividad territorial diversa, incluyendo instituciones de gestión estatal (76 %) y privada (24 %), con un 70 % de propuestas provenientes del interior y un 30 % de la Capital.

Los proyectos destacados en la instancia escolar podrán optar por participar en la instancia regional/departamental, de modalidad virtual, entre el 8 y el 17 de septiembre.

De allí, 128 proyectos pasarán a la instancia provincial (64 bajo la modalidad presencial y 64 serán expuestos en formato virtual) el 23 de septiembre en Córdoba capital.

Una comisión evaluadora seleccionará 18 proyectos que representarán a la provincia en las instancias nacionales, que tendrán lugar entre octubre y noviembre en diferentes jurisdicciones.

Asimismo, por primera vez, universidades de nuestra provincia también formarán parte de esta iniciativa, presentando proyectos en la etapa provincial.

“Esta feria expresa lo mejor de nuestras escuelas: el compromiso con el conocimiento, la participación activa de las y los estudiantes y la construcción colectiva de aprendizajes significativos. Es una muestra del potencial transformador de las escuelas que estamos construyendo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Pedro Gustavo Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, sostuvo que “las ciencias, las tecnologías, las artes, la matemática y el movimiento nos unen en Córdoba. Esta feria es una oportunidad para compartir saberes y seguir potenciando el desarrollo de nuestra Córdoba”.

Esta acción educativa provincial fortalece los principios de inclusión, innovación, calidad y equidad, alineándose con los objetivos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027 y promoviendo una Escuela Posible: sensible, creativa y en permanente evolución.

En Ahora Noticias

Las cámaras de SRT Media entrevistaron a Laura Bono, la coordinadora provincial de la feria, para conocer más detalles de este megaevento provincial.

La coordinadora explicó que “todas las instituciones educativas abren sus puertas para compartir con la comunidad las actividades que desarrollan bajo el formato proyecto”.

Bono señaló que, a diferencia de las viejas “ferias de ciencias”, en estas jornadas las instituciones son invitadas a formular proyectos en todas las áreas de conocimiento: de matemáticas, de física, de educación física, de todas las áreas y proyectos integrados.

La coordinadora resaltó que este año se están incorporando las escuelas de montaña y que “se están preparando para las otras instancias las universidades, que es algo particular de Córdoba”.