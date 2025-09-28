Más de mil reclamos por vientos fuertes en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba registró un total de 1.415 casos relacionados con los fuertes vientos que se produjeron en las últimas 48 horas en la ciudad.

Desde la Dirección General de Defensa Civil informaron que, de la totalidad de las llamadas, 488 fueron por incidentes relacionados con árboles, 154 por poste por caer y 138 por poste caído.



El resto de las comunicaciones ingresadas se registraron por ramas caídas o por caer y debido a problemas con cables eléctricos o alumbrado público, entre otras causas.

Ante cualquier emergencia de este tipo, las y los vecinos pueden comunicarse con el 103 para dar aviso o solicitar ayuda del municipio las 24 horas.

La Dirección General de Defensa Civil en Córdoba es el organismo del Gobierno de la Ciudad que se encarga de la gestión del riesgo y la atención de emergencias y desastres, realizando tareas de prevención, mitigación y respuesta para proteger a la población.

Asimismo, coordina la acción de distintos organismos ante siniestros como incendios o inundaciones y puede ser contactada en situaciones de emergencia.

¿Cómo contactar a la Dirección General de Defensa Civil en Córdoba?

Por emergencias se puede llamar al número 103 para contactar directamente con el servicio de emergencias de Defensa Civil en la ciudad de Córdoba.

La Dirección General de Defensa Civil y Emergencias Urbana Municipalidad de Córdoba se encuentra en la avenida Pueyrredón 949-999.