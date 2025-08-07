La cuestión de la seguridad vial en Córdoba sigue siendo un problema crónico y los cambios introducidos tanto en la dinámica de las rutas como en la obtención y renovación de registros no parecen tener impacto en la ocurrencia de accidentes.

En la noche del miércoles dos accidentes fatales terminaron con dos personas fallecidas: el conductor de una moto y el conductor de un camión.

Cerca de Santa Fe

En la ruta 9, la autopista Córdoba - Rosario, a la altura del km 402, ya casi en el límite con la provincia de Santa Fe, entre las localidades Gral. Roca y Tortugas, dos enormes camiones chocaron por alcance.

Por un lado un camión Scania, cargado con motores, conducido por un hombre de 51 años de edad, que falleció en el lugar. Este camión colisionó, por causas que se tratan de establecer, a otro camión, proveniente de Brasil, cuyo conductor, un hombre mayor de edad, fue trasladado al hospital de la localidad de Marcos Juárez, con distintas lesiones.

En Arroyito

Entre tanto, cerca de las 21.30 horas, en la localidad de Arroyito, en la intersección de las calles Raúl Alfonsín y Peñaloza se produjo una colisión entre una motocicleta 110cc y un camión marca Fiat Iveco, en el que se conducía un hombre de 66 años, junto a un menor de 9 años quienes no resultaron lesionados.

El motociclista, un hombre de 35 años fue trasladado con lesiones de diversas consideración a un nosocomio local, donde se constató su deceso.