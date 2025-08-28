El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informó que lleva adelante una nueva etapa del programa TransFORMAR@CBA, a través del cual más de 1.000 escuelas primarias incorporan la plataforma digital Matific, un recurso pedagógico innovador que combina inteligencia artificial, gamificación y adaptabilidad para favorecer aprendizajes significativos en el área de matemática.

La iniciativa alcanza a 25.000 estudiantes, y se realiza dentro del ámbito del Compromiso Alfabetizador Córdoba, proponiendo consolidar prácticas de enseñanza que fortalezcan la oralidad, la lectura, la escritura, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Además, aporta información a los docentes para personalizar las trayectorias escolares.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que “cada herramienta que incorporamos tiene un sentido pedagógico claro: mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Apostamos a que la innovación llegue a todas las escuelas, urbanas y rurales, porque el gobernador Martín Llaryora nos pide que cada decisión de política educativa tenga como eje la inclusión y la calidad. En este caso, la matemática se convierte en una experiencia más cercana, entretenida y desafiante para las y los estudiantes”.

El programa TransFORMAR@CBA seleccionó a la plataforma Matific, reconocida internacionalmente y respaldada por la Oficina de Innovación de UNICEF a nivel global, como parte del proyecto Unicornio Azul, que busca identificar soluciones de aprendizaje digital con impacto probado.

El Director General de Educación Primaria, Cruz Álvarez, destacó: “la plataforma es un nuevo recurso que nos va a permitir acercar la matemática con una nueva perspectiva, trabajar a través del juego y la tecnología, conjugándose para poder volcarse en el aula como herramienta cercana a los estudiantes.”

“Si bien tenemos soporte áulico, la oportunidad que nos dio Matific ha sido espectacular. Ahora enseñar matemáticas es mucho más divertido y entretenido y puedo hacer seguimiento de los estudiantes. Lo más importante es que las familias también están súper asombrados con el uso de la plataforma”, compartió la docente de 5to Shirley de la Escuela Primaria Centro Educativo Grecia.

De esta manera, Córdoba reafirma su compromiso con una educación contextualizada e innovadora, donde la tecnología se pone al servicio de la tarea docente y de la mejora continua de las trayectorias educativas.