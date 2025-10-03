Un hombre de 34 años fue detenido en Córdoba Capital tras ser identificado como el principal sospechoso de un homicidio ocurrido en diciembre de 2023 en la provincia de Santiago del Estero.

La víctima, también de 34 años, había sido encontrada sin vida con heridas de arma de fuego a la vera de la Ruta Nacional 9, en inmediaciones de la localidad de Ojo de Agua.

Luego de una serie de tareas investigativas y de vigilancia, personal del Departamento Homicidios, con colaboración de efectivos santiagueños, logró ubicar al sospechoso en el barrio René Favaloro.

Al notar la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente interceptado en la vía pública.

El detenido quedó a disposición de la justicia de Santiago del Estero y de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 4, iniciándose los trámites correspondientes para su extradición.