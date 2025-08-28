Sociedad
Media docena de cortes programados de luz afectarán a Córdoba este viernes
Epec informó que las interrupciones del suministro se extenderán desde la capital hasta el interior de la provincia.
Córdoba
De 08:00 a 11:00. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: barrio Don Bosco en forma parcial.
De 08:00 a 12:30. Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrios Costa Cañada, Mariano Balcarce y Parque Capital en forma parcial.
Ordoñez
De 07:00 a 10:00. Motivo: Normalizar Traza De Línea. Zona afectada: Localidad de Ordoñez y zona rural aledaña.
Molinari
De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Villa Ancón, Villa Costita y Juntura de los Ríos.
Río Cuarto
De 11:00 a 11:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Área Material Río Cuarto y barrio Villa San Francisco.