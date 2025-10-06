Los vuelos de Aerolíneas Argentinas se verán afectados en el mes de octubre por medidas de fuerza del gremio de pilotos, que reclama la reapertura de la mesa paritaria.

“Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”, expresó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en sus redes sociales.

Las autoridades sindicales anunciaron que se realizarán asambleas el 9 y el 24 de octubre que podrán generar demoras y cancelaciones en los vuelos.

“Se realizarán asambleas programadas en Aeroparque para el 9 de octubre de 16:00 a 20:00 y el 24 de octubre, de 06:00 a 10:00. Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, indicó APLA.

El planteo sindical también incluyó la denuncia de un “proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”.