Este viernes, un equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Córdoba, terminó una “mega intervención” -así la denominaron las autoridades- en el asentamiento Villa Gran Chaparral, con el objetivo de limpiar un gran basural a cielo abierto ubicado en este espacio de la zona sudeste de la ciudad.

En el lugar viven 4000 familias, en un sector ubicado junto a las vías del ferrocarril, sobre Av. Malagueño, entre las calles Granada y Tristán Narvaja, en el límite con barrio José Ignacio Díaz I.

En el lugar actuó personal del Centro Operativo de Chalet San Felipe, la Dirección de Higiene Urbana, la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano y la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Las organizaciones barriales de la zona comunicaron al intendente Daniel Passerini la necesidad que atravesaban y el titular del Palacio 6 de Julio “decidió atender la demanda” mediante el operativo ejecutado este viernes.

De manera simultánea a la limpieza, también se trabajó en el despeje de luminarias con poda en altura. Posteriormente, se instalaron nuevas columnas de alumbrado y se realizó la demarcación de las calles para mejorar la seguridad vial y de los transeúntes.

Del otro lado de las vías del tren se encuentra un canal, donde se quitaron obstrucciones para evitar anegamientos.

Para evitar que el arrojo clandestino continúe ocurriendo, el municipio instaló defensas, con el fin de evitar la acumulación de residuos sobre el canal, cartelería y canastones comunitarios para el acopio de residuos.