Megaoperativo en Córdoba: incautaron millones de dólares y panes de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba incautó 48 panes de cocaína con un peso total de 50,932 kilos, valuados en más de $1.782 millones, y se detuvo a cinco personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de drogas.

El operativo, coordinado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, fue el resultado de ocho meses de investigaciones y derivó en 12 allanamientos simultáneos en barrios como La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas.

Más de 120 efectivos de la FPA, junto con la División K-9, participaron en los procedimientos que permitieron secuestrar 356.525 dosis de cocaína, dosis de marihuana, dos armas de fuego, un vehículo, $12.598.150 pesos argentinos, 54.690 dólares, una máquina de contar billetes y otros elementos clave para la investigación.

Las viviendas allanadas funcionaban como puntos de venta, lugares de acopio y hasta espacios de fraccionamiento y estiramiento de la droga. En algunos domicilios se constató la venta en la vía pública.

Gracias a los procedimientos realizados la Justicia y la FPA lograron desmantelar una de las estructuras narco más relevantes de los últimos tiempos en Córdoba, en lo que constituye uno de los procedimientos más importantes contra el narcotráfico en la provincia.