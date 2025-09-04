Una serie de allanamientos en la ciudad de Córdoba y en la localidad de Unquillo terminaron este jueves con la detención de cinco personas y el secuestro de más de 32 armas de fuego y más de 300 cubiertas.

El dato más llamativo fue el hallazgo de un vivero subterráneo de marihuana en un domicilio ubicado en la localidad de Unquillo.

Los uniformados que se desplegaron en la zona de Sierras Chicas dieron por casualidad con el escondite de las plantas, que estaban cuidadas bajo tierra.

El resto de las operaciones de seguridad ocurrieron en Villa El Bordo, Argüello y Villa Siburu, a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, bajo la tutela legal del fiscal Ignacio Vázquez.

"El robo de ruedas de auxilio es muy común acá", afirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en el epicentro del operativo, cerca de las Torres Gama.

Uno de los detalles que dio el funcionario provincial fue que, entre los detenidos, se encontraba una integrante de la Policía de Córdoba, quien habría encubierto a su hijo en delitos vinculados con robos de cubiertas.