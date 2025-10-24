Megaoperativo en Córdoba: más de 40 allanamientos en la Galería Espacial

Un megaoperativo se desarrolla en la Galería Espacial, ubicada en Av. Olmos al 51, en el barrio Centro de Córdoba, con más de 40 allanamientos simultáneos.

Con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el procedimiento tiene por objetivo desbaratar a una organización dedicada al robo de teléfonos celulares mediante arrebatos en distintos eventos bailables y públicos.

En el despliegue participan más de 150 efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales, con apoyo de personal de EPEC y de la Municipalidad de Córdoba. La investigación está a cargo de la Fiscalía del Dr. José Bringas.

Según indicaron fuentes policiales, no hay detenciones o secuestros hasta el momento.