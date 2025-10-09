Un importante operativo se llevó a cabo este jueves en Villa La Tela, en el que más de 40 personas terminaron detenidas. El procedimiento contó con el trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba e incluyó diversos allanamientos relacionados con distintos hechos de robo a choferes de aplicaciones de viajes, robos calificados a motociclistas y violencia urbana.

Desde los organismos confirmaron que también se llevan a cabo más allanamientos en distintas partes de la ciudad.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habló con Fuerte y Claro de Canal 10 y brindó detalles: “En este barrio hemos dirigido quince órdenes de allanamiento. Nos llegó un dato muy certero de que en este domicilio se desarmaban los vehículos que son levantados de la vía pública”.

Quinteros se refirió a Villa La Tela como una de las zonas rojas de Córdoba y a un lugar “siempre complicado respecto a estos delitos”. Además, se refirió a la forma y tipología de robo que predomina en la ciudad: “Es complicado. Requiere una fuerza cada vez más profesional en la calle. El delincuente y su avance en tecnología no debe quedar por delante del Estado”.

“A nosotros no nos llama la atención el número de detenidos. Esta situación económica hace que mucha gente que sale del empleo formal se dedique a manejar con aplicaciones, y no conoce la ciudad y son presas muy fáciles de delincuentes”, remarcó Quinteros.