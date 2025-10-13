Megaoperativo en Córdoba: secuestran celulares y droga valuada en más de $100 millones

Este lunes se realizó un mega operativo en la ciudad de Córdoba que culminó con una persona detenida y más de 4 kilos de droga secuestrada.

Fuentes policiales informaron que los allanamientos se realizaron una en viviendas ubicadas en los barrios San Roque y Villa La Tela.

Durante los procedimientos, los uniformados lograron incautar 1.845kg cocaína compactada, 3.803 kg marihuana, un revólver calibre 38mm con sus respectivos cartuchos, cinco teléfonos celulares, una suma de dinero, documentación con pedido de secuestro, cinco balanzas de precisión y una balanza de uso comercial vinculados a la causa.

Los trabajos se llevaron a cabo tras relacionar esos espacios con un hecho delictivo ocurrido en barrio Los Granados.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía distrito 4, turno 1 a cargo de la Dra. Andrea Martínez.