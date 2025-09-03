Megaoperativo en Córdoba: secuestran un arsenal y hay 13 detenidos

Un amplio operativo se desplegó este miércoles en Córdoba. La Policía concretó 124 allanamientos en simultáneo que dejaron como saldo 13 detenidos, 26 armas de fuego y una importante cantidad de drogas incautadas.

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada en distintos puntos de la ciudad. En los allanamientos se secuestraron pistolas, escopetas, municiones, esposas, chalecos antibalas, además de 1,5 kilos de marihuana y 198 envoltorios de cocaína listos para la venta.

“Venimos advirtiendo que hay una enorme presencia de armas de fuego en poder de delincuentes. En este momento se siguen realizando allanamientos, lo que hará que aumente la cantidad de detenidos”, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros a Canal 10.

Las investigaciones se iniciaron a partir de denuncias anónimas de vecinos y del rastreo de redes de venta ilegal de armas y drogas.