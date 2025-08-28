El 28 de agosto de 1821, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y el ministro, Bernardino Rivadavia, dispusieron por decreto la creación del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. El organismo, ubicado en la Matanza de las Luces, reunió todos los archivos públicos existentes hasta ese momento. En conmemoración a esa fecha, se celebra en todo el país el Día del Archivista, que busca reconocer la labor de quienes resguardan los documentos históricos y administrativos.

Desde entonces, cada provincia estableció la fundación de sus propias sedes, en respuesta no solo a una necesidad de organización, sino también de preservación de la memoria documental y la identidad local. Desde 1941, el Archivo Histórico de Córdoba asumió dicha tarea con los documentos públicos del estado provincial. Con más de 40.000 archivos albergados, el organismo es considerado el segundo más importante del país, y en 2016 fue reconocido internacionalmente por la UNESCO, dada su importancia en la reconstrucción de la memoria colectiva.

Los primeros documentos, vestigios de otra Córdoba

Los archivos más antiguos datan de 1574, a menos de un año de fundada la ciudad de Córdoba. Desde escrituras de compra y venta de chacras, títulos de propiedad y herencias: todos estos expedientes congelan en el tiempo las preocupaciones y la vida cotidiana de los primeros cordobeses. Particularmente, el primer documento registrado parte de la muerte de Blas de Rosales, un español que cayó en un enfrentamiento con los pueblos originarios en marzo de 1574. Blas de Rosales no había dejado herederos ni testamento, por lo que el alcalde ordinario, quien administraba la Justicia en la ciudad, acudió a la casa del difunto para realizar el inventario completo de sus bienes. Entonces, el primer trámite judicial de Córdoba, realizado hace 451 años, detalla las propiedades inmuebles y los objetos que dejó el difunto, junto con las decisiones de distribución de los mismos.

Más allá de las cuestiones formales y jurídicas, otros documentos nos permiten indagar en otras instituciones propias del siglo XVI, como los casamientos por poder. Este trámite otorgaba una facultad especial para que otra persona, ajena al matrimonio, represente a una de las partes en la ceremonia. El documento que registra esta modalidad particular data de 1577, y deja constancia de que el cordobés Juan de Soria no podía trasladarse a Santiago del Estero para su boda con Doña Isabel Balverde, por lo que confería a Pascual García la potestad de contraer matrimonio en su nombre. Curiosamente, esta práctica permanece vigente y fue reactualizada durante 2020, en plena pandemia de COVID, cuando las parejas querían formalizar su relación en contexto de aislamiento. Allí reside también la importancia del Archivo Histórico Provincial, que permite registrar un fenómeno social y observar su evolución a través de los siglos. Al respecto, la Directora del organismo, Gabriela Parra Garzón, sostuvo: “Córdoba era centro de distribución y de paso de distintas personas de diferente procedencia, tanto desde Europa como desde otras regiones de América. Y ese paso quedó reflejado en estos conjuntos documentales".

Cómo consultar el Archivo Histórico de la Provincia

Los documentos históricos, manuscritos, gráficos, cartográficos, fotográficos y audiovisuales, además de otros archivos particulares provenientes de donaciones, se encuentran a disposición para consultas de propios y ajenos al organismo.

Actualmente, la sede del Archivo Histórico se encuentra en Avenida Poeta Lugones 401, en el Centro Cultural Córdoba. La Sala de Consulta Presencial funciona de lunes a jueves de 9 a 16 horas y es necesario solicitar el material previamente al correo electrónico archivo.historico@cba.gov.ar.