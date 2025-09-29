Un trabajador de 56 años fue rescatado por una dotación del Destacamento de Unidad de Acción Rápida (DUAR) luego de quedar encerrado en el habitáculo de un montacargas mientras realizaba tareas de descarga en el Mercado de Abasto del barrio Zepa, en la ciudad de Córdoba.

El episodio se registró ayer al mediodía en calle De La Semillería al 1800. Según informó el personal interviniente, por motivos que se investigan la cabina del montacargas se bloqueó y el operario no pudo salir por sus propios medios.

Los rescatistas emplearon técnicas específicas y herramientas adecuadas para abrir el equipo y liberar al hombre. Al momento del rescate, el trabajador fue examinado por un servicio médico presente en el lugar y se constató que se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Las autoridades continúan evaluando las circunstancias que provocaron el encierro para determinar si hubo fallas mecánicas, de mantenimiento o de seguridad en la operación del montacargas.