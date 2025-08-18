Provincias Unidas es el nombre del espacio político que encabeza Juan Schiaretti para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. La segunda en la lista es la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo y como tercer candidato aparece Miguel Siciliano, actual legislador y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a Miguel Siciliano que habló sobre su candidatura, sobre el proyecto de Juan Schiaretti y de la división de las opciones peronistas de Córdoba en estas elecciones.

“Creo que tenemos una lista que tiene territorialidad, tiene gremios, tiene diferentes partidos”, destacó Siciliano sobre el armado final de la boleta de Provincias Unidas en Córdoba. El actual legislador ponderó el vínculo de Juan Schiaretti con gobernadores de otras provincias argentinas de cara a la “discusión productiva y de generación de empleo” que piensan dar en el Congreso.

El tercer candidato a diputado se refirió también a la ruptura y división en el peronismo local tras la decisión de Natalia de la Sota de encabezar su propio espacio para estas próximas elecciones. “Desconozco el verdadero motivo por el que Natalia decidió irse de nuestro espacio pero la respeto, tengo afecto por ella”, sostuvo Siciliano.

“Estoy convencido de que tenemos que dejar de dar discusiones que no le sirven a los argentinos”, dijo Siciliano y apuntó tanto contra el kirchnerismo como contra los libertarios.

“Quiero que la Argentina de discusiones productivas, que vamos a hacer con el litio, que vamos a hacer con los biocombustibles, que vamos a hacer con las retenciones, con las obras”, remarcó Siciliano.

“Creo que Schiaretti le puede mostrar a la Argentina que se puede tener superávit fiscal pero también tener superávit social, con la gente adentro”, sentenció Siciliano.