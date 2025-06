Miguel Siciliano, el legislador provincial y presidente del Bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, habló de la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre la ex presidente, Cristina Fernández.

En el programa Tanta Trampa de los SRT , fue consultado por los cuestionamientos que recibió el espacio peronista cordobés por no haberse pronunciado al respecto, teniendo en cuenta que Fernández, es además la presidenta del Partido Justicialista.

“Nosotros estamos del lado en el que estuvimos siempre. Somos institucionalistas. Vamos a respetar siempre y no vamos a meternos en temas judiciales. Las sentencias judiciales se apelan o se acatan”, destacó.

En el mismo sentido comparó los causas contra el ex mandatario Mauricio Macri o incluso la que enfrenta el actual presidente Javier Milei, y la misma postura de no mezclar la política con el actuar del poder judicial: “Creemos en la división de poderes. La política no debe opinar cuando hay instancia judicial".

"No opinamos cuando se lo investigaba al ex presidente Mauricio Macri; no opinamos con el caso Libra en la investigación del presidente Milei, y tampoco opinamos hoy con este fallo judicial”, expresó Siciliano.

“Hay dirigentes que nos exigen opinión con el fallo de Cristina, pero esos mismos dirigentes no opinaron con el caso Libra de Milei, ni cuando la justicia investigaba a Macri cuando era presidente. Tampoco dijeron nada para defender de las retenciones al campo, ni a la universidad publica. Sin embargo hoy piden que opinemos. Nosotros hemos sido coherentes y respetamos la institucionalidad”.

Directamente en relación al senador oficialista, Luis Juez y el diputado radical Rodrigo De Loredo, Siciliano criticó: “Claramente los dos tienen doble vara. Exigen opiniones al gobierno provincial pero cuando hay que hablar de Milei, están callados porque están desesperados por estar en la lista del presidente Milei”.

“Se callaron con Macri también, porque ellos eran parte de ese frente electoral de Cambiemos. Ellos opinan cuando les conviene”, sentenció.

Nota completa en el video.