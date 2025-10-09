El presidente Javier Milei agradeció al gobierno de Estados Unidos el salvataje que anunció este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que combinó un swap por 20 mil millones de dólares e intervención directa en el mercado cambiario.

"Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina y gracias Donald Trump por su visión y liderazgo contundente", expresó Milei en su cuenta de X al replicar el mensaje del funcionario norteamericano.

"Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", agregó el mandatario.

Al anunciar el apoyo económico, Bessent aseguró que Argentina enfrenta "un problema grave de iliquidez" y que Estados Unidos es "el único que puede actuar con rapidez".

Este jueves la cotización de la divisa norteamericana escaló hasta los $1.500 después de una serie de ruedas bajo la intervención de Tesoro argentino.

Milei viajará a Washington en los próximos días para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre.