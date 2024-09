Tras la aprobación en Diputados primero y ahora en Senadores, del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, el cual aumenta el presupuesto de las universidades e indexa los gastos a la inflación, se confirmó que será vetada por el Presidente Javier Milei.

La confirmación llegó a través de la red social X, donde el primer mandatario argentino anunció que usará la misma herramienta que cuando vetó la ley de Movilidad Jubilatoria.

La aprobación de la norma se logró con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, para el proyecto que tuvo el respaldo de todos los senadores de Unión por la Patria y de 12 integrantes de la UCR (estuvo ausente el mendocino Rodolfo Suárez). También recibió el apoyo de los diferentes partidos provinciales y dos votos del PRO: Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.

Los senadores del PRO que votaron en rechazo fueron: la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Ángeli y Martín Goerling. La pampeana Victoria Huala se abstuvo.

Esta nueva ley de financiamiento es un pedido de recomposición, de eso se trata, no es que que las universidades y el sistema científico quieran más dinero, sino que necesitan recomponer lo perdido y proyectar el 2025 de una manera más sustentable, sin tanta incertidumbre, como ha sido este 2024, donde se recondujo el presupuesto del 2023 y se destaca que los aumentos de gastos de funcionamiento otorgados son nada más que el 10%, mientras que el 90% son para los salarios de docentes y no docentes, que es lo que se está reclamando, ya que no han tenido incremento a partir del año pasado e incluso reconocido por autoridades rectorales de las universidades, porque la pérdida del poder adquisitivo del salario docente y no docente es cercana al 45%.

Opinión de Rector

Respecto de la aprobación en el Senado del financiamiento universitario, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, le dijo a Cadena 3 que es “justamente lo que necesitamos para poder desarrollar las actividades universitarias, contar con una previsibilidad en materia presupuestaria, por lo tanto esperamos que esta ley se sancione y que podamos contar con esa previsibilidad.”

Asimismo, el Rector de la UNC dijo que “Igual la discusión que va a venir pronto es el presupuesto 2025, y respecto de la situación que hoy por hoy tiene la universidad, yo lo dividiría en varios ítems, con relación a lo que se denominaba gastos de funcionamiento, que fue una de las acciones que motivó las movilizaciones a comienzos del año y sobre eso hubo una respuesta por parte del Gobierno que permitió resolver parcialmente la situación, uno de los aspectos, y el otro aspecto que es el que nos está concentrando en materia de reclamo en este momento, tiene que ver con el retraso que han sufrido los salarios docentes y no docentes, que si tomamos el periodo que va desde diciembre más o menos, sufrieron un deterioro muy significativo, del orden del 40 a 45% respecto de la inflación y también han perdido los sueldos universitarios, respecto del resto del sector público nacional, por lo tanto vemos que en ese caso, más allá de la situación compleja que vive el país, es un reclamo justo, porque efectivamente ha habido un deterioro muy significativo en en materia salarial”, remarcó Boretto.

“Sobre un aspecto que es importante”, dijo el Rector de la UNC, “lo del déficit cero, creo que ese objetivo que plantea el Gobierno, de mantener un equilibrio fiscal, es un objetivo defendible y necesario, y este proyecto de financiamiento universitario, para dimensionarlo, representa el 10% del superávit fiscal que el Gobierno ha acumulado hasta este momento del año, hasta Julio/Agosto, o sea representa una porción relativamente baja del superávit fiscal, o sea que no pondría en juego ese objetivo”, concluyó Jhon Boretto.

El proyecto que se convierte en ley

La aprobación en el Senado se logró con 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención, mientras que en Diputados fueron 143 votos afirmativos y 77 negativos.

Al ver los totales se observa una importante mayoría en ambas cámaras, donde se plasma este resorte ineludible de la aprobación de las leyes en democracia.

El presupuesto universitario en números se representa con $780.000.000 lo que significa un 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), 10% para gastos de funcionamiento y 90% para la esperada recomposición salarial de docentes y no docentes.

Es LEY: