Este jueves 28 de agosto se desarrolló en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, la instancia escolar/institucional de la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2025, en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba.

Más de 5.000 establecimientos, 19.500 proyectos que integraron conocimiento, creatividad y compromiso con la comunidad, unos 850.000 estudiantes y 70.000 docentes, con el acompañamiento de 307 municipios y comunas, en el encuentro hecho para fortalecer el protagonismo estudiantil, impulsar la enseñanza situada y celebrar el potencial transformador de cada escuela como unidad de cambio.

Con el equipo periodístico de Canal 10 y el streaming de SRT Media, durante el programa FUERTE Y CLARO, concurrimos al Colegio Luis Manuel Robles, una de las escuelas participantes donde nos encontramos con sus autoridades y una de sus propuestas para esta feria de ciencias 2025.

En esta centenaria escuela de Barrio Pueyrredón, los proyectos se llevaron adelante entre varios profesores y nosotros elegimos una de esas iniciativas donde un conjunto de materias conformaron un proyecto para la Feria de Ciencias.

En este caso “son cinco las materias”, nos contó el Profesor de Música y Artista Fernando Morales, explicando que “se conjugan porque necesitábamos mostrar sobre una actividad que hicimos con estudiantes de segundo año, un viaje a Cerro Colorado. Entonces pensamos qué hacer como para poder unificar todas las materias, y salió la idea de hacer un pequeño documental sobre ese viaje. Entonces los estudiantes fueron registrando en el viaje fotos, videos, audios, entrevistas, hasta tuvimos la posibilidad que ahí el Coya Chavero les cantara unas canciones y contara un poco de la vida de Atahualpa. Entonces ellos tenían que investigar sobre Atahualpa Yupanqui, sobre el Indio Pachi, en mi caso, el tema de la música.”

“Todo lo que encierra la tan hermosa reserva cultural y natural como es Cerro Colorado, hoy está plasmado acá en documentales, unos trabajos bellísimos que han hecho los estudiantes, y pictografías también, los guiones que se han trabajado. Eso es lo que tenemos para mostrar hoy, además de estudiantes de tercer año que hacen ensamble de música popular, que están a cargo mío, que hacemos rock, folclore, cumbia.”

A renglón seguido los otros profesores nos contaron su rol en este proceso, como es el caso de Cristina Becker, profesora de Historia: “nosotros trabajamos el legado, la importancia de los pueblos originarios de Córdoba, y eso han transmitido los chicos en los documentales.”

Por su parte Daniela López, Profesora de Lengua y Literatura nos relató que “el objetivo fue plasmar en lo que ellos observaban en la poesía de Atahualpa Yupanqui, ellos trabajaron la connotación, el valor de la palabra estética, entre líneas, es decir, todo el paisaje como Don Ata lo llevó en su vida y lo puede plasmar en la poesía. Así que han analizado canciones, han hecho su propia reflexión con eso...”

Luego la Profesora de Biología, Sandra Massara, trabajamos con la flora y la fauna autóctona del lugar, particularmente el mato, el bosque serrano del mato.”

Estamos hablando del Cerro Colorado, de Don Atahualpa Yupanqui, donde encontraron importantes elementos que relevaron y analizaron, como nos conto el Profesor de Tecnología, Eduardo Nieva, que “trabajamos las pictografías, que son famosas, son íconos del Cerro Colorado, pero desde un punto de vista tecnológico, a ver cómo las habían logrado, cómo fue que permanecieron tanto tiempo. Entonces investigaron sobre pigmentos y tratamos de interpretar esas pictografías en unas piedras que pintamos nosotros en el colegio.”

El producto para esta Feria de Ciencias en el colegio Luis Manuel Robles, fue expuesto para nosotros mientras el Profesor nos explicó que “nosotros notamos que hay distintos pigmentos que han trabajado generalmente los pueblos de aquí y tratamos de reproducirlos en el colegio. Intentamos con elementos básicos hasta que fuimos logrando lo que es óxidos, vimos lo que son emulsiones, lo que es un sustrato, esas son las ideas de traspasar una pintura, identificar qué es una pintura y hacer la interpretación tecnológica del asunto.”

Para cerrar nuestra cobertura sobre la Feria de Ciencias, junto a estudiantes y profesores, en el colegio Luis Manuel Robles, la alumna Martina nos contó su experiencia diciendo que “lo que más me gustó fue investigar la historia de Atahualpa Yupanqui. Nos llamó la atención la música y la poesía y las canciones que nos cantaba su hijo”, al referirse a Roberto Chavero.

Como broche de oro, cerramos nuestra presencia en el colegio, de una manera muy particular, los profesores del Luis Manuel Robles, con la guitarra de Fernando Morales, interpretando La Colorada de Atahualpa Yupanqui, una obra que habla justamente de Cerro Colorado, la que también bailaron para nosotros.