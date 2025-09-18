En una investigación llevada a cabo durante más de un año y con diversas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento, secuestraron estupefacientes y detuvieron a un sujeto mayor de edad en la ciudad de Mina Clavero.

La irrupción tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la Av. San Martín al 1600 de barrio Centro. Durante los registros, se secuestraron varias dosis de cocaína, dinero, tres balanzas digitales, dos motocicletas y elementos relacionados al fraccionamiento de drogas.

Es importante destacar que el narcomenudista de 67 años implementaba la modalidad delivery, para realizar la entrega de estupefacientes a sus clientes. Además, el punto de venta desbaratado se encontraba a metros del Instituto Superior Dr. Carlos María Carena y del Banco de Córdoba de la ciudad.

Las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa Dolores ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado del aprehendido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.