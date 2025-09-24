Córdoba
Mina Clavero abre su temporada de verano con La Delio Valdez
El evento, con entrada libre y gratuita, contará con la conducción especial de Matías Barzola.
Mina Clavero abrirá su temporada de verano el próximo 1º de noviembre y lo hará con la presentación especial de La Delio Valdez.
La localidad celebró la novedad en su sitio oficial: “Somos la primera localidad en lanzar oficialmente la temporada de verano con un evento inigualable”.
La cita es el sábado 1° de noviembre a las 21, en la Playa Central. Será con entrada libre y gratuita y contará con la conducción especial de Matías Barzola.
Más información en el sitio oficial de Mina Clavero.