Mina Clavero abre su temporada de verano con La Delio Valdez

Mina Clavero abrirá su temporada de verano el próximo 1º de noviembre y lo hará con la presentación especial de La Delio Valdez.

La localidad celebró la novedad en su sitio oficial: “Somos la primera localidad en lanzar oficialmente la temporada de verano con un evento inigualable”.

La cita es el sábado 1° de noviembre a las 21, en la Playa Central. Será con entrada libre y gratuita y contará con la conducción especial de Matías Barzola.

Más información en el sitio oficial de Mina Clavero.