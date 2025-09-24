Mina Clavero abrirá su temporada de verano el próximo 1º de noviembre y lo hará con la presentación especial de La Delio Valdez.

La localidad celebró la novedad en su sitio oficial: “Somos la primera localidad en lanzar oficialmente la temporada de verano con un evento inigualable”.

Mina Clavero abre su temporada de verano con La Delio Valdez

La cita es el sábado 1° de noviembre a las 21, en la Playa Central. Será con entrada libre y gratuita y contará con la conducción especial de Matías Barzola.

Más información en el sitio oficial de Mina Clavero.