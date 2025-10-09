Mina Clavero celebra su aniversario con fiestas y shows este fin de semana

La Municipalidad de Mina Clavero comienza los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, que se desarrollarán el sábado 11 y el domingo 12 de octubre, con una amplia agenda cultural y social.

El sábado comenzará con la ofrenda floral en la plazoleta al busto de Anastasia Favre de Merlo, fundadora espiritual de la ciudad. A las 10:00 se llevará a cabo el acto de inauguración del nuevo edificio municipal, ubicado en avenida Mitre 1828.

En este nuevo edificio funcionarán una serie de dependencias a partir del lunes 13 de octubre. Los vecinos podrán acceder a trámites en mesa de entrada, caja, licencias de conducir, ABL, servicios públicos e impuestos.

También estarán presentes las dependencias de juzgado de faltas, dirección de ingresos públicos y Secretaría de Gobierno.

El mismo sábado, a las 19:00, se inaugurará la segunda etapa de la obra de ensanchamiento de veredas sobre avenida San Martín Norte. Más tarde llegará el tradicional desfile de carrozas por avenida San Martín, una pintoresca e histórica costumbre de la localidad. El cierre musical de la jornada estará a cargo de Tranka Style, con todo su ritmo y energía.

Las celebraciones continuarán el domingo 12 de octubre, a las 20:00, en el anfiteatro municipal, con la puesta en escena de “La leyenda de Milac Navira y Panaholma”, un espectáculo musical con la participación especial de José Luis Aguirre. La entrada será libre y gratuita.

Además, durante la velada en el anfiteatro se descubrirá una placa en homenaje a Carlos “Melena” Mercado, el sonidista que fue parte de tantos eventos de la localidad y que falleció hace unos meses.

Mina Clavero se prepara así para celebrar un nuevo aniversario, reivindicando su esencia y su historia, al tiempo que sigue avanzando en obras y en un crecimiento constante.