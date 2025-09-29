Mina Clavero en FIT 2025: stand propio y Clio Williams en La Rural

Por segundo año consecutivo, Mina Clavero participó con stand propio en la Feria Internacional de Turismo 2025, el principal evento turístico de Latinoamérica, que se realizó en el predio de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires.

El stand duplicó su superficie, alcanzando 24 m², con temática de Rally, resaltando a Mina Clavero como Capital Nacional del Rally.

El gran atractivo para las personas que pudieron pasar por el puesto cordobés fue el Clio Williams, vehículo icónico del Rally Nacional.

Además se realizaron sorteos de estadías y acciones promocionales junto a comerciantes y sponsors del sector privado

Los representantes cordobeses formaron parte del Corredor Traslasierra con la presentación del producto turístico “Experiencia Altas Cumbres”.