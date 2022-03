En la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba se realizarán este miércoles los alegatos en el juicio por la trágica muerte de Agustín Briolini, un joven músico de 22 años, que falleció por electrocución el 23 de noviembre del 2014. Estaba realizando una prueba de sonido junto a la banda de la que formaba parte en el Teatro del Sol, en Villa Carlos Paz, para poder presentarse esa noche, cuando ocurrió el deceso.

Por la muerte, están acusados el propietario del conocido lugar, Osvaldo Pablo Cava y los sonidistas José Pascual Escalante y Federico Julián Murúa por el delito de homicidio culposo.

El defensor de Cava, Milton Parola, indicó a Radio Universidad que solicitará el sobreseimiento del dueño del teatro. "Entendemos que nuestro cliente no ha sido el partícipe en el grado en que se lo ha imputado y elevado a juicio, ya que no ha dependido de él el accidente dañoso".

El abogado agregó que "el teatro estaba habilitado con toda su parte eléctrica correctamente instalada".

Sin embargo, en su momento, Gisella Romina Rojas Ippoliti, abogada querellante, contradijo a la defensa, indicando que apenas ocurrió el hecho “se realizaron dos peritajes en toda la instalación eléctrica del Teatro del Sol".

La letrada sostuvo que "ambos fueron muy contundentes cuando se refieren a que el teatro no tenía los disyuntores que debería haber tenido. No sólo eso, sino que el cable a tierra al momento de la muerte de Agustín no estaba conectado. Por otra parte, el disyuntor que estaba en el momento del hecho era de poca sensibilidad, apto para proteger maquinaria, no así vida humana”.

La tragedia ocurrió cuando Briolini, guitarrista de la banda de rock Krebs, tocó un micrófono y recibió una descarga eléctrica que, lamentablemente, le quitó la vida de manera inmediata.

Informe de Jorge Vasalo, periodista SRT