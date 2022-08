La difusión mediática de muertes e intoxicaciones de bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba siguen animando a que muchas familias denuncien lo que tuvieron que atravesar durante el nacimiento y las primeras horas de vida de sus hijos e hijas.

En este caso, fue María, mamá de Pilar, quien contó al multimedio SRT su terrible experiencia, ocurrida el 6 de junio pasado, luego de dar a luz a su beba.

Ver: Córdoba: investigan la muerte cinco bebés en el Hospital Neonatal

" Ella nace bien, parto normal, me la dan como a la hora hasta que la limpian, la cambian, nos pasan a la sala. Estuvimos bien hasta las ocho de la noche más o menos, que ella ya no quería tomar la teta", relató la mamá.

Luego contó que alrededor de las 22, "se le empezaron a poner las manitos frías, se descompensó. Al frente de nuestra habitación se descompensó otra bebé antes, la asistieron a ella, después entraron a la habitación mía , la llevan a Pilar, están ahí, no me dejan salir, no me dejan ir con ella", remarcó María en diálogo con los SRT.

Ver: Apartan del cargo a la directora y al vice del Neonatal por los bebés muertos

Transcurrieron tres horas en las que la mujer no sabía qué pasaba con su beba, si estaba viva, si había muerto, si tenía algo malo, ya que se le impedía pasar a ver a su criatura. Recién a la una de la madrugada apareció una médica con una enfermera: "Me dicen que ella quedaba internada, que la habían estabilizado, pero que tenía el potasio alto en sangre, y que la bebé tenía un hematoma", contó María.

Al respecto, el personal de salud del Neonatal indagó, preguntándole a María si la nena se le había caído o si se había golpeado con algo, a lo que ella contestó que no. "Ella estuvo siempre conmigo. Solamente en el momento que la limpiaron, la cambiaron, cuando nació, únicamente", estuvieron separadas. Y por supuesto en el momento que se la llevaron por la descompensación.

Según contó la mamá, nadie le dio una explicación por el notable hematoma que tenía Pilar en la espalda. "Le hicieron una biospsia me dieron los resultados hará 3 semanas mas o menos", relató la mujer y remarcó que ella no estuvo presente cuando la criatura fue llevada a neonatología, que no la dejaron ir.

Ver: Muertes en el Neonatal: el dolor de dos madres que perdieron a sus bebés

"Cuando ella se descompensó, no me dejaron salir de la habitación, justo había una enfermera y se puso en la puerta y no me dejaba salir. Ya habíamos tenido un episodio anterior con una beba, se sentía que corrían los médicos, que pasaban con la incubadora, pero tuve que esperar hasta la una, que entraron a decirme lo que tenía la bebé", contó María.

La mujer contó que luego de lo que le pasó a Pilar, "en la habitación de al lado también se descompensó otra nena", o sea que fueron al menos tres descompensaciones en el mismo día, lo que llama poderosamente la atención.

Afortunadamente, la beba de dos meses está muy bien de salud, pero tiene una necrosis por la quemadura importante que tuvo en la espalda (el denominado "hematoma" según el equipo de salud del hospital).

Cuando le dieron de alta a María, el 8 de junio, alguien del hospital le dijo "asesorate legalmente porque acá pasó algo raro". En ese momento nada de esto había salido a la luz.

María decidió hacer público su caso y contratar una abogada, Daniela Morales Leanza, para pedir ser querellantes en la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.



Escuchá la nota completa:

Informe Gastón Cossutta, periodista Multimedio SRT