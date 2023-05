La cuarta semana del mes de mayo, trae propuestas para todos los gustos. Se exhiben películas y obras de teatro. También, se presentan talleres de tango y dibujo; y una muestra colectiva de artistas del Departamento General Roca, llamado “Animate Roca Cultura”.

Además, se realiza un homenaje en el Museo del Cuarteto a Rodrigo Bueno, que cumpliría 50 años el próximo 24 de mayo.



Conocé la agenda cultural de la semana:

Lunes 22

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: In the Mood of Love (de Wong Kar-wai, Hong Kong, 2000). Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Ciclo de cine dedicado al director hongkonés Wong Kar-Wai titulado “El Sr. de las relaciones”. Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inesperado sobre sus respectivos cónyuges. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cine: El engaño (de Mehdi Barsaoui, Túnez, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Las vacaciones en el sur del país terminan en desastre para Fares, Meriem y su hijo Aziz de 10 años, cuando el pequeño es disparado accidentalmente en una emboscada. Su lesión cambiará sus vidas: Aziz. Repite martes 23 a las 21 y miércoles 24 a las 19. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.

A las 20. Taller: Clases de tango. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Dictadas por el Profesor Daniel Gallardo, se brindan técnicas para llevar y seguir a la pareja. Para aprender a escuchar e identificar las orquestas emblemáticas. Prácticas integrales de los pasos y marcas según los roles. Costo por clase: $1.000 – Costo por parejas: $1.500. Los 4 encuentros tienen un valor de $5000.

A las 20. Cine de cabecera: Por un puñado de dólares (de Sergio Leone, Italia, 1964). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tras la muerte de Juárez, en México dominan la injusticia y el terror. Joe (Clint Eastwood), un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio del clan Rojo. Una noche, es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión. Remake en clave de western de «Yojimbo», de Akira Kurosawa. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Los cinco diablos (de Lea Mysius, Francia, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Vicky vive con su madre Joanne y su padre Jimmie, un hombre que lucha por encontrar su lugar. Cuando la tía de Vicky, Julia, llega después de salir de prisión, su presencia trae de vuelta el pasado de una manera mágica y violenta.

Repite martes 23 a las 19 y miércoles 24 a las 21. Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

Martes 23

A las 11:30. Córdoba en Colores: Animate Roca Cultura. Sala Alicia Moreau de Justo – Rivera Indarte 26



Muestra colectiva de artistas del Departamento General Roca. “Animate Roca Cultura” es un evento del departamento General Roca en donde se desarrollan muestras colectivas de artistas de la región. En la ocasión exponen: Susana Magallan y Norma Zanotto de la localidad de Del Campillo; Milagros Rosales Testoni, Laura Zorrilla y Natalia Astoreca de Buchardo; Lorena Del Carmen Suarez de Huinca Renancó; Graciela Martini, Abigail Tejada, Mónica Adriana Ferreira y Gerónimo Torres Estrada de Jovita y Diego Acotto de Mattaldi.

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: A Scanner Darkly (de Richard Linklater, Estados Unidos, 2006) Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Esta propuesta, que comenzó en el año 2022 con 35 proyecciones de diferentes géneros y directores, vuelve con el ciclo “La vida animada” (Parte II). Todos los martes de mayo contará con proyecciones de películas animadas para adultos, ejecutadas con distintas técnicas de animación. Estados Unidos está en guerra contra las drogas y el terrorismo, todo el mundo es sospechoso de actividades criminales. En este ambiente paranoico, el policía de narcóticos Bob Arctor (Keanu Reeves), adicto a una droga llamada Substance D que provoca desdoblamiento de personalidad, tendrá la misión de espiar a sus principales amigos. Como ya había hecho en la popular «Waking Life», el director mezcla animación y personajes reales. Adaptación de una historia de Philip K. Dick. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar capacidad de sala.

A las 20. Taller: Divertirse con la cámaraCentro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Dictado por Gonzalo Dreizik este taller de formación experimentación y exploración lúdica, aborda técnicas para generar contenido digital y acciones a tener en cuenta para relacionarse con el ojo de la cámara. El taller consta de 4 módulos de 2hs cada uno. Destinado al público en general. Costo mensual. Cupos limitados. Inscripciones: dreizikgonzalo@gmail.com

A las 20. Cine por la Diversidad: Carrie (de Brian De Palma, EE.UU, 1976). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Carrie White, una tímida adolescente que vive con su madre, una fanática religiosa, es objeto de las burlas constantes de sus compañeros de instituto. Cuando, en las duchas del gimnasio, la chica sufre un ataque de histeria al tener su primera menstruación, a una de sus compañeras se le ocurre gastarle una broma macabra durante la fiesta de graduación. Lo que todos ignoran es que Carrie posee poderes telequinésicos. Adaptación de la novela homónima de Stephen King. Entrada libre y gratuita

Miércoles 24

A las 16. Recordando a Rodrigo Museo del Cuarteto – Av. Colón esq. Rivera Indarte



En el día del natalicio de Rodrigo Bueno, cantante marcado por su carisma y su energía en el escenario, se realiza un acto en su memoria con autoridades del club Belgrano y de la Agencia Córdoba Cultura, donde se hará entrega de reconocimientos y donaciones de remeras. Entrada libre y gratuita.



A las 17. Charla a pie de obra: Diana Triay, mujeres y revolución. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



En el marco de la exposición Diana, colores de la resistencia se realizará una charla titulada Diana Triay: mujeres y revolución. Una mirada histórica feminista. La mirada estará puesta en relación a la historia de vida de Diana Triay y, a través suyo, de las mujeres participantes de las organizaciones revolucionarias del pasado reciente en Argentina. María Carolina Llorens, desde su lugar militante de una organización social e hija de Diana, acercará algunos interrogantes y reflexiones a la historiadora Violeta Ayles Tortolini, quien compartirá los resultados de sus trabajos investigativos. Estos a su vez serán disparadores para profundizar un diálogo con los conocimientos surgidos en las experiencias de construcción de la memoria y del feminismo popular en organizaciones sociales.



A las 17:30. Conversaciones con artistas. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Charla a pie de obra junto a la fotógrafa Susana Pérez y la artista María Teresa Belloni, en el marco de la exposición de pinturas «Terrenos de la expresión» de la artista cordobesa Malena La Serna, fallecida en el año 2021. Actividad destinada para todo público. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Estreno digital de la serie «El brete». Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



A 48 años de la fuga de mujeres de lo que era la cárcel del Buen Pastor, ocurrida el 24 de mayo de 1975 en la ciudad de Córdoba, se estrena la serie web que tiene como intención dar a conocer la historia de la fuga de presas políticas más grande de Argentina. Entrada libre y gratuita

A las 19:30. Cine: Chungking express (de Wong Kar-Wai, Hong Kong, 1994). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco del Ciclo de Cine “Con ánimo de amar” se presenta este film multipremaido. Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde aquél suele comer. Entrada libre y gratuita, hasta agotar capacidad de sala.



A las 20. Ciclo a puro teatro: "El Procedimiento" (de Teatro de Ilusiones Animadas). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Versión libre de la novela “El Proceso” escrita en 1914 por Franz Kafka (Austria 1883-1924). Joseph K, un muñeco de 20 cm, recorre los laberintos de una cajonera que funciona a modo de escenografía, donde transcurre toda la acción dramática con otras reminiscencias al universo poético kafkiano. Aquel hombrecito no creía que la ley pudiese establecer tantas dificultades. Entrada libre y gratuita.



Jueves 25



A las 21. Festival de Teatro Breve en el Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



10° edición del Festival Internacional de Teatro Breve con 10 obras en escena. Este festival pionero en Córdoba, sigue siendo ese escenario único sin platea ni telón, donde desde un rincón impensado para el artista y el espectador, se conjuga el ritual del Teatro. En sólo 15 minutos 1 historia; y en cada noche varias historias se develan en estos espacios donde no hay distancias para la emoción.



Repite viernes 26 y sábado 27 a las 21. Entradas $1700 disponibles en autoentrada.com y en boleterías del teatro.



A las 20. Orquesta Provincial de Música Ciudadana: La patria tangueraTeatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365En la velada para conmemorar la Revolución de Mayo de 1810, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana interpreta «La Patria tanguera». La función contará con actuación especial de Esteban Gutiérrez en bombo legüero, y la dirección artística del maestro Damián Torres. La entrada es gratuita, con retiro previo desde el martes 23 en boletería del teatro, hasta completar la capacidad.



Viernes 26



A las 19. Cine: Los cinco diablos (de Lea Mysius, Francia, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Vicky vive con su madre Joanne y su padre Jimmie, un hombre que lucha por encontrar su lugar. Cuando la tía de Vicky, Julia, llega después de salir de prisión, su presencia trae de vuelta el pasado de una manera mágica y violenta. Repite sábado 27 a las 21. Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

A las 21. Cine: El engaño (de Mehdi Barsaoui, Túnez, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Las vacaciones en el sur del país terminan en desastre para Fares, Meriem y su hijo Aziz de 10 años, cuando el pequeño es disparado accidentalmente en una emboscada. Su lesión cambiará sus vidas: Aziz.

Repite sábado 27 a las 19. Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

A las 21. 10 años de la Orquesta Sinfónica Benjaminos. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



El programa reúne Mozarteano, Estrellita, Remando (Canciones populares), Oda de Ludwig van Beethoven, Polka de Dimitri Kabalevsky, Concierto para mandolina, Amor, de los Auténticos Decadentes, Dulce Nahomi, Despacito, de Luis Fonzi y Daddy Yankee. Además, Tuna Papita (Tinku boliviano), Sinfonía N° 94, «Sorpresa» de Joseph Haydn; Vals N°2, de Dimitri Shostakovich, y Libiamo, ne’ lieti calici, de Giuseppe Verdi.La entrada es gratuita, disponible en boletería del teatro, desde el miércoles 24 en el horario de 9 a 20.



Sábado 27

A las 11. Taller de Dibujo y pintura. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Destinado a un público adulto, durante el mes de mayo y junio se realiza este taller que tiene como objetivo adquirir destrezas y habilidades motrices en el manejo de nuevas técnicas e incorporar materiales propios del lenguaje del dibujo y de la pintura experimental. Dictado por la Profesora Maria Esther Fulginiti.

Cuota mensual. Informe e inscripciones: 3548-606691

A las 17. Bordando luchas de ayer y hoy. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



El colectivo Bordando luchas de ayer y hoy tiene como objetivo comunicar, denunciar y resistir a través de colores, hilos y texturas, de una forma individual apostando a la fuerza de lo colectivo. En esta ocasión el grupo presenta su manta bordada que remite a la histórica fuga de mujeres del 24 de mayo de 1975 protagonizada por 26 presas políticas, varias de ellas hoy desaparecidas. Entrada libre y gratuita