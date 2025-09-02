Muestra UNC: las postales del primer día en Ciudad Universitaria

La Universidad Nacional de Córdoba abrió sus puertas para una nueva Muestra UNC con vistas a las inscripciones de 2026.

Los medios de los SRT estuvieron presentes con un panel de radio en vivo que contó con la presencia de Camila Arguello, César Barraco y Rodrigo Artal.

La marea de jóvenes, próximos estudiantes universitarios, inundó el Pabellón Argentina para recorrer los stands con las diferentes propuestas académicas.

Ver: De martes a jueves se pone en marcha la Muestra UNC 2025: un nuevo comienzo



El eje del primer día de la Muestra de Carreras estuvo protagonizado por los egresados, para dar cuenta del ejercicio profesional en los diferentes campos de la ciencia.

Por otra parte, la Escuela de Oficios también tuvo su lugar a la hora de ofrecer otras herramientas de cara al futuro laboral.

La jornada culminó con un show musical y artístico que mostró el costado creativo de la Casa de Trejo.

Este martes, el campo de Ciudad Universitaria volverá a recibir a los jóvenes que aspiran a seguir una carrera universitaria. La propuesta para el segundo día incluye recorridos por las diferentes facultades.