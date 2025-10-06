Multaron a una familia por amamantar en el auto

Una familia fue multada en plena ruta y el caso desató un fuerte debate en redes sociales, luego que en la autovía Córdoba–Río Cuarto, fueron detenidos por un control de la Policía Caminera quien constató que una pareja viajaba con su bebé.

Según el relato del conductor, su pareja estaba amamantando al niño en el asiento delantero cuando los agentes los frenaron y decidieron labrar un acta de infracción.

Lo que dice la Ley

El caso generó un gran debate sobre la aplicación de la Ley de Tránsito 8.560 que prohíbe llevar a menores de diez años en el asiento delantero sin los sistemas de retención homologados. El monto informado fue de 288.200 pesos, con posibilidad de un 50% de descuento si se paga de forma voluntaria, mientras que en debate quedó la sensibilidad de los uniformados ante situaciones familiares como la de responder a las necesidades de una criatura.

La Ley 8.560, normativa provincial, establece en sus artículos principales que los niños menores de diez años deben viajar en el asiento trasero y con los sistemas de seguridad correspondientes. Además, todos los ocupantes deben usar cinturón de seguridad durante el viaje.

Además es importante tener en cuenta, que los vehículos no deben detenerse en banquina en ninguna circunstancia. Sólo pueden hacerlo en un lugar que esté alejado de la ruta y de la banquina.

El testimonio de la familia sancionada

El hombre registró lo sucedido y compartió un vídeo en el que expresó su enojo. “Nos hacen una multa porque mi pareja estaba dando la teta en el auto. El bebé se había puesto nervioso, así que ella lo calmó así. Pero un tiempo atrás, otro policía me había explicado que eso se podía hacer”, relató, acusando a los agentes de actuar de manera contradictoria.

El caso genera opiniones divididas entre quienes respaldan la aplicación estricta de la ley y quienes consideran que debería aplicarse con mayor empatía en contextos familiares.

Una voz especializada

Consultado al respecto, el abogado especializado en seguridad vial, de tantos años de

experiencia aquí y en el exterior, Horacio Botta Bernaus, explicó al programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media que “lo primero, dejo mi sensación: 300 mil pesos a una mamá que amamanta a su hijo, no nos debe dejar felices. Desde ese punto de vista me hace mucho ruido y creo que hay que plantear varias cosas.”

“La primera cuestión es que un control en la vía pública de tránsito tiene dos objetivos, muy importantes ambos. Primero, hacer cesar la situación que es un riesgo y que puede causar un accidente o un resultado más grave. Y la segunda, en su caso, dejar constancia a través de infraccionar la situación para ver que un juez de falta pueda resolver esto. Primera cuestión resuelto, es decir, yo no puedo de ninguna manera, porque soy abogado, decir que esta infracción no tiene fundamento en lo que dice la ley”, planteó Botta Bernaus.

El especializado en seguridad vial agregó que “lo que sí es una ley que no tiene mucha casuística. Dice llevar menores de 10 años en el asiento delantero, hay que infraccionarlo. Desde la seguridad vial hay dos cuestiones que sí creo que hay que dejarlas presentes. La primera tiene que ver con que la situación no se puede detener en cualquier lugar para

amamantar a una mamá que no está claro, no está dicho y que también está en la ley. La

banquina no es un lugar para amamantar, no es un lugar para detenerse, no es un lugar para ejercer. Y la segunda tiene que ver con esto, que esa inmediatez que a veces tiene un bebé, los que hemos criado hijos sabemos, que a veces no puede esperar 20 minutos a que lleguemos a un lugar y a veces nuestras rutas no tienen un espacio para detención y poder haber brindado este requerimiento que es tan natural que es alimentarse al bebé.”

¿Podría haber sido el amamantamiento en el asiento trasero?, le consultamos y Botta Bernaus nos manifestó que “la seguridad vial nos plantea que esta conducta, lo primero que tenemos que hacer es explicar. Un bebé en brazos en una ruta, aunque sea a 80 kilómetros por hora, ante una detención brusca, ese bebé va a salir despedido de los brazos de su mamá y se va a encontrar con un airbag, una bolsa de aire que se activa a 300 kilómetros por hora, que si lo impacta en los primeros 2 o 3 centímetros le causa la muerte. Es decir, primero habría que informarle esto, que tiene una bolsa de aire que en vez de protegerlo va a dañar al niño.”

Asimismo, prosiguió su explicación, “lo segundo es pensar, no puedo detenerme porque no tengo donde detenerme. Desde la seguridad vial, ¿qué es lo que recomendaríamos? Que se ubique en el asiento trasero, la mamá se ponga el cinturón y pueda tener a ese niño en ese lugar que no es el ideal, si no tiene un sistema de retención, pero que es un lugar que tiene muchas más probabilidades que las consecuencias del accidente sean más leves. Pero todo esto, y esto es el final, tendríamos que haber aprovechado esta situación para informarle, porque con justa razón el padre plantea: me están haciendo una multa por amamantar.”

En este punto, el especializado en seguridad vial aclaró que “no le están haciendo una infracción por circular en una situación que es riesgosa para el menor. De eso tiene que ver los 10 años, aunque no es muy correcto poner una edad, sino en todo caso cuando la envergadura física del niño no tiene otra forma de asegurarse sino es en el asiento trasero, ese es el motivo por el cual los menores no deben ir en ese lugar porque lo estoy exponiendo.”

La actuación policial de Policía Caminera

La pregunta ¿debería haber el policía, de la Policía Caminera, informado respecto de esta situación? Porque en el registro fílmico del multado se vé que no le está diciendo todo esto, toda esta explicación, respecto de lo que Botta Bernaus expresó: “evidentemente tampoco digo que dé una charla de seguridad vial, porque cuando nosotros enseñamos, nos toca enseñar, siempre decimos hay que ser breve, conciso, pero hay que dar una explicación para que no sienta que, porque el papá al final y la gente que se ha expresado

tiene la sensación que estamos castigando un acto tan natural, tan humano y tan bueno que es amamantar. Lo que tendría que haber dicho, y ese es el único reproche, es darle con certeza la posibilidad de que conozca por qué lo está amamantando. Es más, y yo te voy a decir qué es lo que pienso y me hago cargo de eso, porque la seguridad vial no es una tontera, tiene un fin.”

“Yo lo que hubiera hecho, una vez explicada esta situación, decirle pare aquí detrás del móvil o vaya a aquél lugar, termine de amamantar y de ahí en más, por favor, nunca repita esta situación. Yo creo que eso es lo más humano que puede tener esta situación, no otras, no vengo a exceso de velocidad, eso es otra cosa, pero esta situación a todos nos queda la sensación de que podríamos haber hecho algo más que aplicarle una multa. Esa es la sensación que tengo, eso no significa decir que hay una nulidad o alguna acción que invalide la infracción, significa que la seguridad vial es humana, es empática y si ya resolvimos que no siga el riesgo, que era permitirle que siguiera amamantando, pero no sé si la multa a mí no me cierra, no es desde la seguridad vial estrictamente lo que haría en esta situación. Una vez explicada, una vez que termine de amamantar y luego ponga al bebé en su sillita y continúe la marcha.” explicó.

Botta Bernaus agregó que “lo más importante que ha hecho el policía, y esto es lo que hay que resaltar, es haber hecho cesar la situación de riesgo y además dejarle un mensaje. Lamentablemente fue incompleto porque con dos o tres cosas que le hubiera dicho es probable que esta situación se hubiera desactivado. También la seguridad vial busca desactivar todas aquellas situaciones que después pueden influir incluso en el manejo de la persona. En estos momentos 300.000 pesos de una multa no puede ser desestimado como una situación a tener en cuenta y no creo que sea una situación que hable de imprudencia, que hable de maldad, que hable de conducta suicida u homicida.”

Finalmente, el especializado en seguridad vial reflexionó: creo que tenemos que ser más empáticos. La seguridad vial no tiene simplemente los ojos vendados. La seguridad vial busca mejorar el tránsito, mejorar las condiciones y disminuir o eliminar todas aquellas situaciones que pueden causar daño. Y esta era claramente una situación que podía causar daño, aunque debió explicarse para mí, eso le faltó al personal policial. Y por otro lado, en mi parecer, podríamos haber buscado una solución que permita que termine de amamantar ante esta situación especial y luego que continúe la marcha sin este riesgo.”

Horacio Botta Bernaus, un hombre especializado en seguridad vial, que ha recorrido el mundo para aprender y enseñar, nos brindó su parecer personal, pero además, la explicación técnica, teórica y práctica de cómo se podría haber actuado más allá de la multa, para hacer cesar la situación de riesgo, en este caso, de esta persona que amamantaba a su criatura en un vehículo en movimiento.