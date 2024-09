Radio Universidad y la FM 102.3 Más que Música tendrán programación unificada a partir de este lunes 9 de septiembre.

“Desde este lunes, dos potencias de radio se saludan y se unen para llevarte la mejor programación”, expresan ambas radios que sufrieron recortes en su programación.

Las autoridades de los SRT anunciaron que la programación de lunes a viernes es la siguiente:

7 a 10: Ponete al día

10 a 13: Mira quién habla

13 a 16: Otra vuelta de tuerca

16 a 18: El daño ya está hecho

18 a 20: Atardecer de un día informado

20 a 22: Sintonía fina

22 a 00: Costumbres

De esta manera, programas como Tanta Trampa, Subversiones, Nadie Sale Vivo, Córdoba Deportiva y Alta Mañana dejarán de emitirse.

Por el momento, la programación de fines de semana se mantendrá.

Críticas contra las autoridades de los SRT

Tras el anuncio de la unificación, los cuestionamientos de los oyentes hacia las autoridades, Daniel Barraco, Andrés Biga y el recto Jhon Boretto, no se hicieron esperar.

“Que pena que las autoridades de la UNC hayan recortado la programación de las 102.3 que era excelente, levantando programas de una calidad y humanidad digna de un medio universitario. Una de las pocas radio con periodismo de información y con diversidad en todas sus formas. Muy lejos están las autoridades de la UNC de aquellos principios reformistas del 18. Lamentable!!!”, expresó una oyente por Instagram.

El periodista Juan Cruz Taborda Varela anunció el final de su programa, Tanta Trampa, que conducía en la FM102.3 de lunes a viernes de 12 a 14.

“Después de casi 5 años al aire, hoy llega a su final Tanta trampa. A diferencia del éxodo masivo que hemos sufrido en los SRT, en donde unos 100 compañeros/as decidieron retirarse, el fin del programa no es una decisión mía. No me retiro, no me voy: me levantan el programa”, cuestionó.

La periodista Virginia Digón respaldó al colega y comentó en redes sociales: “este vaciamiento es una gran censura a la libertad de expresión, un modelo cruel de un Gobierno que ya prometía que arrasaría con voces disidentes y con cualquier medio que dependiera de lo público”.