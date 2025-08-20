Múltiples allanamientos en Córdoba por hechos de violencia urbana: quince detenidos

Quince personas resultaron detenidas en la ciudad de Córdoba tras una serie de allanamientos.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que, en lo que va del mes de agosto, se llevaron a cabo más de 250 operativos.

El personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales realizó los operativos en relación con distintos hechos vinculados a violencia urbana (homicidios en grado de tentativa), delitos contra las personas y contra la propiedad, entre otros.

Además se secuestraron decenas de armas de fuego y réplicas, así como armas blancas y vehículos, entre otros elementos.