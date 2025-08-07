Múltiples cortes de energía previstos para este jueves en Córdoba
La EPEC dispone la realización de diversas tareas, que demandan la interrupción. Localidades, zonas y horarios.
De 07:00 a 07:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios: Rivadavia en el perímetro comprendido por las calles: Sarmiento, Marcelo T. de Alvear, Piedras, Irigoyen y 9 de Julio; Centro Sur en perímetro comprendido por las calles Sarmiento, Marcelo T. de Alvear, Buenos Aires y Carlos Pellegrini; General Lamadrid en perímetro comprendido por las calles: Sarmiento, Marcelo T. de Alvear, General Lamadrid y Entre Ríos.
De 07:00 a 07:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios: Ameghino en perímetro comprendido por las calles Jujuy, España, Buenos Aires y Alberdi; Lamadrid en perímetro comprendido por las calles: Buenos Aires, Marcelo T. de Alvear, Entre Ríos y Pablo Colabianchi; Centro Norte en perímetro comprendido por las calles: España, Jujuy, Alem, San Juan, Lisandro de la Torre, Santa Fe, Chile y Buenos Aires.
De 08:30 a 12:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Prados de Manantiales.
De 09:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: TANTI
Zona afectada: Barrio El Durazno.
De 10:00 a 14:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: LA RINCONADA
Zona afectada: Localidad de La Rinconada.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Serrezuela, Piedrita Blanca, El Chacho, Cachiyuyo y Quicho.
De 13:00 a 16:30
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho. Cooperativas de Soto, La Higuera, San Carlos Minas, Salsacate y Chancaní.
De 14:15 a 15:45
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: SALDAN
Zona afectada: barrios: Manantiales, San Remo y San Ignacio, en forma total.
De 14:15 a 14:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: SALDAN
Zona afectada: barrio Minetti.
De 14:30 a 16:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por calles Montevideo, Calasanz, Laprida y Arturo M. Bas, en forma parcial.
De 15:45 a 16:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: SALDAN
Zona afectada: barrio Minetti.