Múltiples cortes programados de EPEC para este domingo
Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba confirmaron un amplio cronograma de obras, que incluye la interrupción de la prestación del servicio en distintos puntos de la provincia.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba confirmó que, con motivo de la ejecución de tareas para el mantenimiento y mejoras en el servicio, se producirá la interrupción del suministro de energía eléctrica, este domingo 5 de octubre, en los siguientes sectores y horarios:
De 06:00 a 06:10
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: BALLESTEROS
Zona afectada: Localidades de Ballesteros, Ballesteros Sur y Ramón J. Cárcano.
De 06:30 a 09:00
Motivo: Habilitar Línea De Media Tensión.
Localidad: PILAR
Zona afectada: Barrio Malvinas, sector Quintas y Camino San José.
De 06:30 a 07:00
Motivo: Habilitar Línea De Media Tensión.
Localidad: PILAR
Zona afectada: Sector Norte.
De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORRAL DE BUSTOS
Zona afectada: localidades de: Corral de Bustos, Colonia Italiana y General Bernardo O'Higgins.
De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RÍO CUARTO
Zona afectada: Ruta 30, entre calles: 18 de Mayo y Paraje San José y zonas aledañas. Sectores de: Cementerio Perpetual, Radio LV16 y La Antonia.
De 07:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LA CARLOTA
Zona afectada: calles J. B Justo, Tomas Machado, Mitre y Chacabuco.
De 07:00 a 13:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: Localidades de Villa de María del Río Seco, San Francisco del Chañar y Sol de Julio. Cooperativas de Sobremonte, Río Seco, Sebastián Elcano, Tulumba, Simbolar, La Dormida, Las Arrias y sus respectivas zonas de influencia.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Rosario de Santa Fe, Entre Ríos, Chacabuco y Paraná, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: barrio Santa Cecilia, en forma total.
De 08:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: área comprendida por la calle Spilimbergo, entre boulevard Los Alemanes y boulevard Rivadavia, en forma total.
De 08:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: barrio San Ramón, en forma parcial y barrio El Quebrachal, en forma total.
De 08:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: 9 de Julio, Colón, Neuquén e Ingeniero López, en forma parcial.
De 08:30 a 12:30
Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: barrio Quintas de Ferreyra, en forma total.
De 09:30 a 14:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Santa Rosa, Colón, Tucumán y General Paz, en forma parcial.
