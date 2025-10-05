La Empresa Provincial de Energía de Córdoba confirmó que, con motivo de la ejecución de tareas para el mantenimiento y mejoras en el servicio, se producirá la interrupción del suministro de energía eléctrica, este domingo 5 de octubre, en los siguientes sectores y horarios:

De 06:00 a 06:10
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: BALLESTEROS
Zona afectada: Localidades de Ballesteros, Ballesteros Sur y Ramón J. Cárcano.

De 06:30 a 09:00
Motivo: Habilitar Línea De Media Tensión.
Localidad: PILAR
Zona afectada: Barrio Malvinas, sector Quintas y Camino San José.

De 06:30 a 07:00
Motivo: Habilitar Línea De Media Tensión.
Localidad: PILAR
Zona afectada: Sector Norte.

De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORRAL DE BUSTOS
Zona afectada: localidades de: Corral de Bustos, Colonia Italiana y General Bernardo O'Higgins.

De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RÍO CUARTO
Zona afectada: Ruta 30, entre calles: 18 de Mayo y Paraje San José y zonas aledañas. Sectores de: Cementerio Perpetual, Radio LV16 y La Antonia.

De 07:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LA CARLOTA
Zona afectada: calles J. B Justo, Tomas Machado, Mitre y Chacabuco.

De 07:00 a 13:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: Localidades de Villa de María del Río Seco, San Francisco del Chañar y Sol de Julio. Cooperativas de Sobremonte, Río Seco, Sebastián Elcano, Tulumba, Simbolar, La Dormida, Las Arrias y sus respectivas zonas de influencia.

De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Rosario de Santa Fe, Entre Ríos, Chacabuco y Paraná, en forma parcial.

De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: barrio Santa Cecilia, en forma total.

De 08:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: área comprendida por la calle Spilimbergo, entre boulevard Los Alemanes y boulevard Rivadavia, en forma total.

De 08:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: barrio San Ramón, en forma parcial y barrio El Quebrachal, en forma total.

De 08:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: 9 de Julio, Colón, Neuquén e Ingeniero López, en forma parcial.

De 08:30 a 12:30
Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: barrio Quintas de Ferreyra, en forma total.

De 09:30 a 14:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CÓRDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Santa Rosa, Colón, Tucumán y General Paz, en forma parcial.

De 13:00 a 13:10
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: BALLESTEROS
Zona afectada: Localidades de Ballesteros, Ballesteros Sur y Ramón J. Cárcano.