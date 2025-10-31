La Empresa Provincial de Energía de Córdoba confirmó que, con motivo de la ejecución de tareas para el mantenimiento y mejoras en el servicio, se producirá la interrupción del suministro de energía eléctrica este sábado 1 de noviembre, en los siguientes sectores y horarios:

De 06:30 a 09:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: barrios: Altos De Lujan, Los Nogales Sur, Isquitipe, Marino, Don Bosco, San Isidro, Centro, Rameneville, Moreyra, Villa Josefina, Ñu Porá y Terrazas de Rio Ceballosen forma total, y barrios: Don Justo Pietri, El Cantegril y Santa Fe, en forma parcial.

De 07:00 a 07:15

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: barrio Sur en forma parcial, Edificio Betania II, Banco Córdoba, Seccional de Policía, Clínica Oftalmo.

De 07:00 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: estación de servicios Shell El Alto y Colegio Misericordia.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Cerro Chico, Alto Palermo, Las Magnolias y Alto Verde en forma parcial.

De 10:15 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: barrio Sur en forma parcial, Edificio Betania II, Banco Córdoba, Seccional de Policía, Clínica Oftalmo.

De 13:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: ONCATIVO

Zona afectada: localidad de Oncativo.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CINTRA

Zona afectada: Localidades de Cintra y San Antonio de Litín.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervención De Epec.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: edificio ubicado en Buchardo esquina Av. Patria.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CÓRDOBA

Zona afectada: barrios Cerro Chico, Parque Corema, Tablada Park, Alto Palermo y Cerro de las Rosas, en forma total.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: calle Independencia entre Entre Ríos y Corrientes en forma parcial. Y calles Corrientes y Duarte Quirós entre Independencia y Obispo Trejo.