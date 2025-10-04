Un grave accidente laboral se registró durante el mediodía de este sábado en la localidad de San Lorenzo, departamento de San Alberto, provincia de Córdoba. Un varón (48 años) cayó desde una altura de 12 metros mientras realizaba tareas de desmontaje de una antena.

Según el reporte, una de las riendas principales que sostenía la estructura cedió repentinamente, lo que generó el colapso. El afectado impactó primero contra la copa de unos árboles, antes de tocar el suelo.

Personal del DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) de la Policía de Córdoba intervino en el lugar y asistió a la víctima, quien fue estabilizada y luego trasladada al Hospital Luis María Bellodi para su atención médica.