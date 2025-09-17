SociedadMultitudinaria marcha universitaria en Córdoba: las postales de un día históricoLa movilización contra el veto del presidente Javier Milei congregó a miles de personas este miércoles en la ciudad capital.miércoles 17 de septiembre de 2025 15:21 Redacción Cba24n Una multitud salió a las calles en la ciudad de Córdoba. Imagen: Federico Rizzo. La movilización contra el veto de Javier Milei partió de Ciudad Universitaria. Imagen: Federico Rizzo.La movilización concentró a una multitud en Córdoba. Imagen: Federico Rizzo.La bandera en defensa de la educación pública encabezó la marcha. Imagen: Federico Rizzo.Los carteles irónicos se multiplicaron en la movilización universitaria. Imagen: Federico Rizzo.Los jóvenes dijeron presente en la marcha universitaria. Imagen: Federico Rizzo. Te podría interesar PolíticaEN VIVO: Diputados trata los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia PediátricaLa Cámara baja comenzó a tratar el rechazo a las normas que incrementa los fondos para educación superior y salud. Miguel Ángel Pichetto pidió que se vote sin debate y la sesión pasó a un breve cuarto intermedio. No disponible sin conexión ALTA GRACIACórdoba: detuvieron al motociclista que atropelló a una jubilada y huyóEl siniestro ocurrió en Alta Gracia. El hombre de 33 años fue aprehendido tras permanecer prófugo durante cinco días. No disponible sin conexión TraslasierraCórdoba: ciclista perdió el control y cayó al río desde el puente de Mina ClaveroUn hombre de 57 años sufrió un accidente que le provocó la muerte tras caer al lecho del río desde una altura de tres metros. Fue trasladado de urgencia al hospital regional, donde falleció a causa de las graves heridas. No disponible sin conexión EducaciónJhon Boretto, sobre el veto: "Si no se logra revertir va a tener un impacto negativo en lo que ofrecemos"El rector de la UNC encabeza la gran columna de la Tercera Marcha Federal Universitaria que se realiza este miércoles en Córdoba. Las definiciones que dejó a Canal 10. No disponible sin conexión